“بنلف على الفاضي”.. فلسطيني يهرع وراء كل طائرة يراها للحصول على وجبة تسد رمق أبنائه (فيديو)

“بنلف على الفاضي” بهذه الكلمات روى أحمد طافش، أحد سكان غزة، كيف يقضي يومه في مراقبة الطائرات بسماء المدينة آملا الحصول على وجبة طعام.

وقال أحمد للجزيرة مباشر “حاولنا محاولتين من الصبح باءت بالفشل، ضايل معانا محاولة أو محاولتين، مضلش (لم يَبقَ) شيء لوقت الإفطار”.

وأضاف متفائلا “إن شاء الله بنجيب اليوم وما حدا يعارضنا وناخدها بأريحية، إن شاء الله بناخد اليوم”.

فلسطيني يهرع وراء كل طائرة يراها في السماء للحصول على وجبة تسد رمق أبنائه#الجزيرة_مباشر | #فلسطين pic.twitter.com/OJoyW1wJqz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 30, 2024

ويبدو أن ما تفاءل به طافش قد حصل، فبعد محاولات عديدة استطاع تأمين وجبتين لأسرته بأكملها.

يطمئن طافش نفسه قائلا “من الأفضل أن يكون لديك شيء بدلا من لا شيء، اليوم سيكون لدى الأطفال شيء للإفطار”.

وتابع “هيك إحنا اليوم أفطرنا، في ناس غيرنا لم تفطر من يومين أو ثلاثة أيام”، داعيا الله أن يتحسن الوضع وأن يستطيع الجميع أن يؤمّنوا لأولادهم قوت يومهم.