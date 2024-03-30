فيديو يُظهر لحظة قتل جندي إسرائيلي فلسطينيا “يهوديا” (فيديو)

أظهرت مشاهد اللحظات الأخيرة لإعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطيني سامح زيتون، رغم عدم تشكيله أي خطر على الجندي الذي قتله.

وتكشف الصور الحوار الأخير بين سامح، الذي عرّف نفسه في الفيديو بـ”ديفيد بن إبراهام”، والجندي الإسرائيلي الذي قتله.

ودار الحوار التالي:

– الجندي: أنت يهودي؟ ما اسمك؟

– سامح زيتون: ديفيد بن إبراهام

– الجندي: بن إبراهام يا غبي. إن لمست هذا (يشير بيده إلى شيء أمام المُسن الفلسطيني) سأقتلك. هل فهمتني؟ ارفع يديك إلى الأعلى الآن.

– سامح زيتون: ها أنا رفعت يدي. هذا ما تريده؟

– الجندي: أريد أن تغلق فمك ولا تتحرك.

– سامح زيتون: من فضلك سأعود إلى الخلف.

-الجندي: (باستغراب) يهودي!

بعد هذا الحوار قام الجندي بإعدام المُسن الفلسطيني، مما أدى إلى وفاته على الفور.

התיעוד האחרון של דוד בן אברהם (לשעבר סאמח זיתון) שהתגייר והיה בעבר סאמח זיתון, הוא מקפיא את הדם. החייל ב׳ לא מאמין לשום מילה של בן אברהם, שמעבר השני לא קולט את הסיטואציה וקורא לו ״מטומטם״. החייל גם לא מאמין לדוד שהוא יהודי. החייל פותח בירי אחרי שחברו מוצא סכין בתיקו. אבל מצאת כבר… pic.twitter.com/BWcNnoSD54 — Yossi Eli יוסי אלי (@Yossi_eli) March 29, 2024

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان وقت الحادثة إن “جنودا أطلقوا النار خلال عملية عسكرية على فلسطيني أثار شكوكهم عند مفترق أليعازر”. وأضاف أن الشخص الذي لم يكشف عن هويته توفي متأثرا بجروحه، وأن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا.

جدل بشأن ديانة زيتون

وأثير جدل في عام 2019 بشأن ديانة سامح زيتون وتغييرها إلى اليهودية، وخرج في وقتها لينفي تحويل ديانته، وأكد أنه مسلم ونطق الشهادتين في تسجيل متداول.

وقال زيتون “سمعت الشائعات التي دارت حول تغيير ديانتي، فأنا مسلم وموحد بالله، وكل ما دار في مواقع التواصل محض افتراء، وأقول بملء الفم: إنني مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله”.

وأضاف “أقول: الله أكبر على كل من طعن في سمعتي، وتكلم عني بكلام لا يقبله الله ولا عبيد الله”.

لكن زيتون في الفيديو المسجل قبل إعدامه قال إنه يهودي وإن اسمه ديفيد بن إبراهام.