جنى.. مثال على موت أطفال غزة جوعًا (فيديو)

مع ازدياد خطر المجاعة في قطاع غزة المحاصر منذ بداية الحرب الإسرائيلية عليه في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وانعدام الغذا والماء والدواء، لا سيما في شمال القطاع، تستعرض الجزيرة مباشر، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، قصة الطفلة جنى، التي توفيت بسبب الجوع.

تحكي شخصية القصة وهو الجد “الختيار” قصة استشهاد الطفلة جنى جوعًا، فيقول:

“اقترب مني ابن الخمسة عشر عامًا، وهمس لي بصوت يغلب عليه الوهن، قال لي يا جدي، إنني جائع، وأخجل أن أسأل الناس شيئًا لأنني على يقين من أنهم يشعرون بما أشعر به، أنا جائع وأخجل من جوعي.

قلت له: يا ولدي، في الحالات التي يحاصرك فيها عدوك ولا ينصرك صديقك، يصبح جوع الجائعين وصمة للمعتدي، ودليل إدانته، بينما يكون دليلاً للمحاصرين على المقاومة والصمود.

إذن يا ولدي، جوعنا لا يخجلنا، إنما يخجل من يتسببون فيه.

سأحكي لكم اليوم عن مثال واحد فقط لمن ماتوا جوعًا جراء العدوان المتواصل على غزة، حالة واحدة من القطاع الذي وصفته الأمم المتحدة أنه صار أرضًا للموت، حيث مئات آلاف الجائعين، حتى أعلاف الحيوانات التي اضطر الغزيون في شمال القطاع لأكلها لم تعد متاحة.

لثلاثة أيام بقيت الطفلة جنى قديح تنازع الموت جوعًا، وتتشبث بالحياة بشرب الماء فقط، في حين تهاوى جسدها الضئيل، قبل أن تسلم الروح في مركز للإيواء داخل مدرسة “طيبة” الحكومية في بلدة “عبسان الكبيرة” شرق مدينة “خان يونس”، حيث كانت أسرتها قد نزحت إليها هربًا من قصف واجتياحات الاحتلال.

استشهدت جنى البالغة من العمر أربعة عشر عاماً، نتيجة الجوع الشديد، ولم تجد قبرا يؤوي جسدها الضئيل، واضطرت أسرتها إلى دفنها في ساحة المدرسة المحاصرة.

من يفترض أن يخجل من جوع كهذا؟ جنى؟ أم من منعوا عنها الطعام؟