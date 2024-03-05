الجيش الأمريكي: أضرار بسفينة سويسرية استهدفها الحوثيون في خليج عدن

قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الثلاثاء، إن جماعة أنصار الله الحوثي اليمنية أطلقت صاروخين باليستيين على سفينة حاويات سويسرية في خليج عدن؛ مما أدى إلى وقوع أضرار بها.

وقالت سنتكوم في بيان نشرته عبر منصة إكس، إنه بين الساعة 15:50 و16:15 مساء الاثنين بتوقيت صنعاء، أطلق الحوثيون “صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن إلى خليج عدن على سفينة الحاويات “M/V MSC SKY II”.

وأفادت بأنها “سفينة حاويات مملوكة لسويسرا وترفع العلم الليبيري”، وذكرت أن أحد الصاروخين سقط على السفينة؛ “مما أدى إلى وقوع أضرار”.

March 4 Red Sea Update On Mar. 4, at approximately 2:15a.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists fired an anti-ship ballistic missile from Yemen into the southern Red Sea. The missile impacted the water with no reported damage or injuries to commercial or U.S. Navy… pic.twitter.com/mqigHoON4b — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 5, 2024

وأوضحت سنتكوم في البيان ذاته، أن “التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات، ولم تطلب السفينة المساعدة، واستمرت في طريقها”.

وذكرت أنها “في الساعة 20:00 مساء الاثنين بتوقيت صنعاء، نفذت ضربات في إطار الدفاع عن النفس، ضد صاروخي كروز مضادين للسفن شكلا تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة”، دون أن توضح مناطق استهداف الصاروخين.

الحوثي تعرض شرطا مقابل سحب السفينة “روبيمار” الغارقة في خليج عدن#الجزيرة_مباشر #اليمن التفاصيل 👇https://t.co/sbR1sib9tp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 25, 2024

ومساء الاثنين، قالت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة الحوثي في خبر عاجل، إن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 3 غارات استهدفت منطقة يسنم في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمال اليمن، التي تعد أبرز معاقل الحوثيين وترتبط بحدود برية مع السعودية.

من جهة ثانية، ذكرت سنتكوم في بيانها أنه “في الساعة 2:15 صباحًا بتوقيت صنعاء، أطلق الحوثيون صاروخا باليستيا مضادا للسفن من اليمن إلى جنوب البحر الأحمر”.

وقالت إن “الصاروخ سقط في الماء دون الإبلاغ عن وقوع أضرار أو إصابات للسفن التجارية أو البحرية الأمريكية”.

ومنذ مطلع العام الجاري يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

و”تضامنًا مع قطاع” غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم لمواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا في يناير/كانون الثاني، أعلن الحوثيون أنهم أصبحوا يعتبرون كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.