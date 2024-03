الجيش الأمريكي: أضرار بسفينة سويسرية استهدفها الحوثيون في خليج عدن

قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الثلاثاء، إن جماعة أنصار الله الحوثي اليمنية أطلقت صاروخين باليستيين على سفينة حاويات سويسرية في خليج عدن؛ مما أدى إلى وقوع أضرار بها.

وقالت سنتكوم في بيان نشرته عبر منصة إكس، إنه بين الساعة 15:50 و16:15 مساء الاثنين بتوقيت صنعاء، أطلق الحوثيون “صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن إلى خليج عدن على سفينة الحاويات “M/V MSC SKY II”.

وأفادت بأنها “سفينة حاويات مملوكة لسويسرا وترفع العلم الليبيري”، وذكرت أن أحد الصاروخين سقط على السفينة؛ “مما أدى إلى وقوع أضرار”.

March 4 Red Sea Update

On Mar. 4, at approximately 2:15a.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists fired an anti-ship ballistic missile from Yemen into the southern Red Sea. The missile impacted the water with no reported damage or injuries to commercial or U.S. Navy… pic.twitter.com/mqigHoON4b

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 5, 2024