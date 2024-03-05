فلسطين

بسبب المقاطعة.. صاحبة امتياز ستاربكس وعلامات تجارية كبرى بالشرق الأوسط تسرح موظفين

مقاطعة ستاربكس
محتج يضع نجمة داود على باب مقهى ستاربكس (الفرنسية)
5/3/2024

قالت مصادر إن مجموعة الشايع عملاقة البيع بالتجزئة في منطقة الخليج وصاحبة امتياز ستاربكس في الشرق الأوسط، تعتزم تسريح أكثر من 2000 من العاملين بها بسبب تضررها من مقاطعة المستهلكين المرتبطة بالحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

وأوضحت المصادر لوكالة رويترز، أن عملية شطب الوظائف التي بدأت يوم الأحد تستهدف تسريح نحو 4% من إجمالي القوى العاملة في الشايع البالغ عددها حوالي 50 ألف شخص، وتتركز في الغالب في فروع ستاربكس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وقال أحد المصادر إن حملات المقاطعة أدت إلى صعوبات في ظروف عمل الشركة.

وتمتلك الشايع الكويتية العديد من فروع شركات عالمية كبيرة مثل “ستاربكس” و”أتش آند إم” و”مذركير” و”باث آند بودي” و”نكس” و”أمريكان إيجل” و”كليرز” و”فوت لوكر” و”ماك”.

وتتعرض الشركات العالمية المؤيدة للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتلك التي ترسل مساعدات إلى إسرائيل، للمقاطعة والاحتجاج في مختلف دول العالم.

ويبدو أن بعض الشركات العالمية تأثّرت مبيعاتها جراء المقاطعة خاصة تلك الموجودة في الشرق الأوسط، وهو ما انعكس على ميزانياتها العمومية.

ومنذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات