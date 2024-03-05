بسبب المقاطعة.. صاحبة امتياز ستاربكس وعلامات تجارية كبرى بالشرق الأوسط تسرح موظفين

قالت مصادر إن مجموعة الشايع عملاقة البيع بالتجزئة في منطقة الخليج وصاحبة امتياز ستاربكس في الشرق الأوسط، تعتزم تسريح أكثر من 2000 من العاملين بها بسبب تضررها من مقاطعة المستهلكين المرتبطة بالحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

وأوضحت المصادر لوكالة رويترز، أن عملية شطب الوظائف التي بدأت يوم الأحد تستهدف تسريح نحو 4% من إجمالي القوى العاملة في الشايع البالغ عددها حوالي 50 ألف شخص، وتتركز في الغالب في فروع ستاربكس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال أحد المصادر إن حملات المقاطعة أدت إلى صعوبات في ظروف عمل الشركة.

رويترز عن مصادر: وكيل #ستاربكس بالشرق الأوسط يعتزم شطب ألفي وظيفة إثر تأثر أعمال الشركة بالمقاطعة على خلفية حرب غزة pic.twitter.com/vnX5BW9e8j — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 5, 2024

وتمتلك الشايع الكويتية العديد من فروع شركات عالمية كبيرة مثل “ستاربكس” و”أتش آند إم” و”مذركير” و”باث آند بودي” و”نكس” و”أمريكان إيجل” و”كليرز” و”فوت لوكر” و”ماك”.

وتتعرض الشركات العالمية المؤيدة للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتلك التي ترسل مساعدات إلى إسرائيل، للمقاطعة والاحتجاج في مختلف دول العالم.

ويبدو أن بعض الشركات العالمية تأثّرت مبيعاتها جراء المقاطعة خاصة تلك الموجودة في الشرق الأوسط، وهو ما انعكس على ميزانياتها العمومية.

ومنذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.