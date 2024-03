غداة مقتل أحد رعاياها.. الهند تنصح مواطنيها العاملين بالمناطق الحدودية في إسرائيل بالانتقال إلى أخرى “أكثر أمنا”

نصحت سفارة الهند في إسرائيل، الثلاثاء، رعاياها العاملين في المناطق الحدودية بالانتقال إلى مناطق أكثر أمنا داخل إسرائيل.

يأتي التحذير غداة هجوم بصاروخ مضاد للدبابات قرب الحدود الإسرائيلية مع لبنان أدى إلى مقتل “أجنبي” وإصابة هنديين بجروح خطيرة.

وقالت خدمات الطوارئ، الاثنين، إن العامل قتل جراء هجوم بصاروخ مضاد للدبابات في شمال إسرائيل الاثنين.

India's embassy in the occupation state of Israel advised its nationals to leave Israeli border areas after a 31-year-old Indian man, who came to the occupied land two months ago, was killed yesterday in the north of the 1948-occupied territories. pic.twitter.com/0uj4vtjlBT

