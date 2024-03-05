غداة مقتل أحد رعاياها.. الهند تنصح مواطنيها العاملين بالمناطق الحدودية في إسرائيل بالانتقال إلى أخرى “أكثر أمنا”

نصحت سفارة الهند في إسرائيل، الثلاثاء، رعاياها العاملين في المناطق الحدودية بالانتقال إلى مناطق أكثر أمنا داخل إسرائيل.

يأتي التحذير غداة هجوم بصاروخ مضاد للدبابات قرب الحدود الإسرائيلية مع لبنان أدى إلى مقتل “أجنبي” وإصابة هنديين بجروح خطيرة.

وقالت خدمات الطوارئ، الاثنين، إن العامل قتل جراء هجوم بصاروخ مضاد للدبابات في شمال إسرائيل الاثنين.

India's embassy in the occupation state of Israel advised its nationals to leave Israeli border areas after a 31-year-old Indian man, who came to the occupied land two months ago, was killed yesterday in the north of the 1948-occupied territories. pic.twitter.com/0uj4vtjlBT — Quds News Network (@QudsNen) March 5, 2024

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلي بإصابات بشطايا، وإجلاء الجرحى من الأراضي الزراعية القريبة من الحدود مع لبنان.

ولم توضح الخدمة جنسية القتيل، لكن صحيفة جيروزاليم بوست قالت إن القتيل باتنيبين ماكسويل (31 عامًا) من الهند، وإنه سقط بصاروخ مضاد للدبابات في مارجاليوت بشمال إسرائيل يوم الاثنين.

وعلى وقع حرب مدمّرة تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان قصفا متقطعا مع الجيش الإسرائيلي بوتيرة يومية منذ 8 من ذلك الشهر؛ مما أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي “الخط الأزرق” الفاصل.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.