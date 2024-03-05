لماذا لم يكن الضغط لإدخال المساعدات إلى غزة برا وليس جوا؟ (فيديو)

علقت الناشطة البريطانية سارة ويلكنسون على أهمية الإنزالات الجوية لمساعدات على شمالي غزة رغم عشوائيتها وسقوط بعضها في البحر.

وقالت في حديث مع الجزيرة مباشر، الاثنين، إن الطرق والبنى التحتية (بعد أن دمرتها إسرائيل) في شمال غزة تعيق دخول شاحنات الإغاثة الإنسانية.

وأكدت أن شاحنات المساعدات في الواقع لم تدخل إلى شمال غزة.

وفيما يخص معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي الذي من المفترض أن تمر منه المساعدات إلى غزة، قالت ويلكنسون إن مستوطنين إسرائيليين يعيقون دخول المساعدات.

وأشارت إلى ما وصفته بـ”التلاعب بالشاحنات”، حيث يقوم الإسرائيليون بأخذ (سرقة) حليب الأطفال والخيام، وتخريب حقن الإنسولين التي يحتاج إليها مرضى السكري.

وأوضحت أنه تبعا لهذه الظروف فلا طريقة لدخول شاحنات المساعدات إلى بيت لاهيا وبيت حانون والمناطق المحيطة بهما التي لا توجد فيها بنى تحتية للطرق.

وأشارت إلى أنه على الفلسطينيين قطع 10 كيلومترات وربما أكثر للوصول إلى شاحنة أوقفها الإسرائيليون في منطقة هناك ولم يتركوها تتقدم، مشيرة إلى مجزرة الطحين التي جرت الخميس الماضي بعد استهداف جيش الاحتلال لمدنيين حاولوا الحصول على الطحين في شارع الرشيد شمالي غزة.

وختمت بقولها “رغم عشوائية الإنزالات الجوية فإنها السبيل الوحيد (لإغاثة شمال غزة)”.

وتعمّد الجيش الإسرائيلي خلال اجتياحه البري لغزة تخريب البنية التحتية للقطاع، حيث دمّر الشوارع واستهدف آبار المياه ومواقع شركة الكهرباء وأماكن الصرف الصحي وقصف الجامعات والمحاكم ومراكز الشرطة، وسعى إلى فصل الشمال عن الجنوب، وهو يحضّر الآن لعملية برية في رفح.