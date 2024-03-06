جمهور الجزيرة مباشر يعلق على الإنزال الجوي للمساعدات في غزة (فيديو)

أجمع عدد من جمهور الجزيرة مباشر على أن الإنزال الجوي للمساعدات على سكان شمالي غزة لا تكفي لمواجهة المجاعة، كما أنها لا تفي بالغرض، وطالبوا بالضغط على دولة الاحتلال بكل السبل لإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني المحاصر.

وشدد المشاركون، في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر منصة “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر، على ضرورة اتخاذ موقف عربي وإسلامي ودولي أكثر حزمًا لإغاثة الشعب الفلسطيني في شمالي غزة وسط الحصار المطبق للاحتلال الإسرائيلي وآلياته العسكرية التي تمنع عنهم الماء والغذاء والدواء وأدنى مقومات الحياة.

وقال مشاركون آخرون إن القطاع كان يدخله في الوقت الطبيعي ما يقارب 500 شاحنة أما الآن وفي وضع الحرب والاحتياج الأكثر للمساعدات، تم غلق المعابر وهناك مئات الشاحنات في انتظار الإذن بالدخول ولا يسمح لها.

وأدان مشاركون المهانة التي يتعرض لها سكان شمالي غزة في الاستعراض بإنزال المساعدات جوًا عليهم وأنها لا تسقط لهم مباشرة، بل يسقط معظمها بالبحر وبعض المناطق المحتلة من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأشاروا إلى أن “الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والغرب، وقفت إلى جانب الاحتلال وأمدته بالمال والسلاح والغطاء السياسي، بينما العرب والمسلمون عاجزون عن إدخال قارورة ماء لإغاثة أهلنا الذين يموتون جوعًا وعطشًا في غزة”.