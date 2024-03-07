عبد الملك الحوثي يكشف حصيلة عمليات قواته ضد السفن وإسرائيل (فيديو)

أعلن زعيم جماعة “أنصار الله” اليمنية عبد الملك الحوثي، الخميس، استهداف 61 سفينة في البحرين الأحمر والعربي، منذ بدء عمليات الجماعة التضامنية مع غزة التي تواجه حربًا إسرائيلية مدمرة للشهر السادس على التوالي.

وقال في كلمة الخميس: “نفذنا خلال هذا الأسبوع وحده 8 عمليات، استهدفت 7 سفن، بـ19 صاروخًا وطائرة مسيّرة”.

وأكد استخدامهم أسلحة جديدة في العمليات الأخيرة، “تفاجأ بها الأمريكي والبريطاني”.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة عبد الملك الحوثي: