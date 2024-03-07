عبد الملك الحوثي يكشف حصيلة عمليات قواته ضد السفن وإسرائيل (فيديو)
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7/3/2024
أعلن زعيم جماعة “أنصار الله” اليمنية عبد الملك الحوثي، الخميس، استهداف 61 سفينة في البحرين الأحمر والعربي، منذ بدء عمليات الجماعة التضامنية مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة للشهر السادس على التوالي.
وقال في كلمة الخميس: “نفذنا خلال هذا الأسبوع وحده 8 عمليات، استهدفت 7 سفن، بـ19 صاروخا وطائرة مسيّرة”.
وأكد استخدامهم أسلحة جديدة في العمليات الأخيرة، “تفاجأ بها الأمريكي والبريطاني”.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة عبد الملك الحوثي:
- الأمريكيون يقدمون الأسلحة بسخاء إلى إسرائيل بينما يقدمون كميات غير كافية من المواد الغذائية للفلسطينيين في غزة
- العدو الإسرائيلي عاجز عن تحقيق أي من أهدافه المعلنة في قطاع غزة حتى الآن
- العدو الإسرائيلي فشل في تحقيق أي صورة للنصر حتى الآن عبر استعادة الأسرى أو القضاء على المقاومة
- لم يكن للإسرائيليين أن يستمروا في عدوانهم على غزة طوال هذه الفترة بدون دعم أمريكي
- التنديد والتعبير عن الاستياء بشأن العدوان الإسرائيلي غير كاف ولابد من اتخاذ خطوات عملية واضحة لوقف الحرب
- لولا المقاومة في كل من فلسطين ولبنان لكان العدو الإسرائيلي قد تمكن من إلحاق أضرار كبيرة بأمتنا
- لم يكن للإسرائيليين أن يستمروا في عدوانهم على غزة طوال هذه الفترة بدون دعم أمريكي
- جبهة حزب الله مستمرة بزخم كمي ونوعي ولها تأثير كبير في مواجهة العدو الإسرائيلي
- نأمل أن تتصاعد وتيرة العمليات التي تنفذها المقاومة في العراق ضد العدو الإسرائيلي
- نسعى لأن نقدم لفلسطين أكثر مما قدمناه لأنفسنا ولشعبنا
- نفذنا 96 عملية إسناد لغزة حتى الآن باستخدام 403 من الصواريخ والمسيرات واستهدفنا 61 سفينة
- نفذنا 64 عملية في البحرين الأحمر والعربي حتى الآن كما نفذنا 32 عملية في فلسطين المحتلة باستخدام الصواريخ
- نستخدم في عملياتنا أسلحة جديدة تفاجئ العدو
- نفذنا خلال الأسبوع الجاري 8 عمليات في البحرين الأحمر والعربي استهدفنا بها 7 سفن باستخدام 19 صاروخا وطائرة مسيرة
المصدر : الجزيرة مباشر