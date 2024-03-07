من مهندس إلكترونيات لبائع خبيزة.. شاب فلسطيني تجبره ظروف الحرب على تغيير مسار حياته (فيديو)

يوسف أُسلُخ شاب من مدينة غزة ترسم حكايته شكل وواقع معيشة من بقي حيًا على الأرض المحروقة شمال القطاع.

فترة ما قبل الحرب، لم تكن شهادة البكالوريوس التي يحملها كافية لتنقذه من شبح البطالة التي أكلت من عمره سنوات ما دفعه للالتحاق بسلك التعليم مدرسًا في إحدى المدارس الخاصة، ومع اندلاع الحرب وتعطل الحياة في القطاع وتوقف دفع الرواتب تحول إلى بائع متجول في الأسواق العشوائية التي انتشرت شمال القطاع مؤخرًا.

يقول أُسلُخ للجزيرة مباشر إنه يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة قسم ميكاترونكس، لكنه لم يعمل يومًا في مجاله بسبب ظروف البطالة والحصار في غزة، إلى أن جاءت الحرب وتوقفت معها الحياة، ليترك كل شيء ويضطر للعمل كبائع متجول لسلع عدة مثل السمسمية والتمر والدقة، حتى استقر به الحال لبيع نبات الخبيزة في محاولة بائسة لكسب بضعة شيكلات تعينه وأسرته على ظروف الحياة والمجاعة في شمالي غزة.

ويضيف أسلخ أن نبات الخبيزة قبل الحرب كان يوزع مجانًا ولا يبحث عنه أحد، لكنه الآن أصبح سعر الكيلو 15 شيكلًا لعدم توافر أي خضروات أخرى في الأسواق.

في الحقيقة نعم، وقفت نبتة "الخبيزة" مع المحاصرين في مدينة غزة وشمال غزة أكثر من الدول العربية والإسلامية، فهي وسيلة أساسية لمواجهة الجوع. 📸 موسى سالم pic.twitter.com/9Zoark0BmS — Yasser (@Yasser_Gaza) March 4, 2024

وعن ظروف عمله الجديد أوضح يوسف أنه يخرج يوميًا للمناطق النائية في الشمال على الحدود رفقة أخيه الأصغر لجمع نبات الخبيزة مشيرًا أنه يودع أفراد أسرته كل يوم لأنه لا يعلم إذا ما كان سيعود لهم مجددًا أم لا بسبب رحلته اليومية لجمع الخبيزة.

وعقب العودة من رحلة المخاطر يقوم يوسف وباقي أفراد أسرته بقطف أوراق نبات الخبيزة وجمعها وتنظيفها ثم عرضها في السوق جاهزة للطبخ، مؤكدًا أن هذه المراحل كلها تتطلب عملًا شاقًا يصل لـ24 ساعة يوميًا لافتًا أن ذلك هو السبب وراء ارتفاع سعر الخبيزة في الأسواق، مشيرًا أن الكيلو الواحد يكفي لإطعام عدد من 15-20 فردًا.

واختتم يوسف حديثه قائلًا: “إحنا على الأرض هذه صامدين وصابرين، وكما قال الشاعر محمود درويش على هذه الأرض ما يستحق الحياة، وكل شيء في هذه البلد يستحق الحياة حتى الابتسامة تستحق الحياة”.

ويعاون يوسف في عمله والده الحاج وليد أسلخ الذي يحمل درجة الماجستير في الإدارة التربوية، حيث قال إن لديه ابنًا يدرس الطب في مصر وآخر في الصف الثالث الثانوي يعاونهم في جمع الخبيزة معترفًا أن ظروف العمل صعبة وكونهم يحملون الشهادات العليا يجعلها أكثر صعوبة، لكن في النهاية كل ذلك من أجل كسب لقمة العيش بشرف.