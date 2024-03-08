استشهاد 5 فلسطينيين إثر سقوط مساعدات جوية على غزة.. والأردن يعلّق (فيديو)

أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، الجمعة، استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين نتيجة إسقاط طائرات مدنية لمساعدات “بشكل خاطئ” شمال غرب مدينة غزة.

وأفاد متحدث الدفاع المدني محمود بصل، في بيان عبر منصة “تلغرام” بـ”ارتقاء 5 شهداء وعدد من الإصابات نتيجة إسقاط طائرات مدنية لمساعدات بشكل خاطئ”.

وأوضح أن المساعدات “سقطت على رؤوس ومنازل المواطنين شمال غرب مدينة غزة ظهر اليوم”.

الأردن ينفي

ونفى الأردن، الجمعة، أن تكون طائراته التي أنزلت مساعدات جوًا على قطاع غزة، سببًا في “إسقاط حر” أدى إلى استشهاد أو إصابة عدد من الفلسطينيين في القطاع.

ونقل تلفزيون “المملكة” (رسمي) عن مصدر لم يسمه في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، قوله إن “الخلل الفني الذي تسبب بعدم فتح بعض المظلات التي تحمل مساعدات وسقوطها بشكل حر على الأرض خلال الإنزال الجوي على غزة الجمعة، لم يكن مصدره طائرة أردنية”.

وأوضح أن “الطائرات الأردنية الأربع التي نفذت عملية الإنزال بالاشتراك مع 5 دول تمت دون أي خلل”، معلنًا “استمرار الأردن في جهوده لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، وإيصال المساعدات عبر كل الطرق برًا وجوًا”.

ومنذ أكثر من أسبوع تواصل دول عربية هي مصر والإمارات والأردن وقطر وسلطنة عمان والبحرين، تنفيذ عمليات مشتركة لإسقاط مساعدات غذائية على القطاع، إضافة إلى عمليات نفذتها الولايات المتحدة.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.