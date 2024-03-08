الجيش الإسرائيلي يكشف عدد قادته القتلى في الحرب على غزة

اعترف الجيش الإسرائيلي، الخميس، بمقتل 69 قائدا عسكريا برتب متفاوتة منذ بدء حربه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت إذاعة الجيش إنه منذ بداية الحرب، قُتل عشرات القادة العسكريين من النظاميين والاحتياط، ومن بينهم 4 قادة ألوية برتبة عميد و6 ضباط برتبة مقدم و39 قائد فصيلة و13 قائد سرية و7 قادة آخرين.

وأضاف أن “الجيش الإسرائيلي يعمل على تجديد صفوف القيادة، فقبل حوالي أسبوعين، انتهت أكبر دورة لقادة السرايا في تاريخ الجيش، إذ أكملها 136 متدربا، بينهم 54 في الاحتياط”.

وتابعت “في الشهر المقبل، يستعد الجيش لبدء دورة أخرى لقادة السرايا، من المتوقع أن يصل عدد المتدربين فيها إلى 155، مما يعني زيادة بنحو 40% عن المعتاد”، وفقا لإذاعة الجيش.

وأوضحت أنه “في الأيام العادية، يستمر هذا التدريب حوالي عاما ونصف، ولكن نظرا للحاجة، سيتم قريبا افتتاح دورة للضباط العسكريين الاحتياط تستمر حوالي شهرين ونصف فقط”.

واستنادا إلى المعطيات الرسمية للجيش الإسرائيلي، قُتل 587 من ضباطه وجنوده منذ بداية الحرب على غزة، بينهم 247 خلال المعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي، فيما أصيب 5053 آخرين، بينهم 1467 في العمليات البرية.