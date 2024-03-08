سوريات يبعثن رسائل تضامن مع نساء غزة بمناسبة يوم المرأة العالمي (فيديو)

بمناسبة يوم المرأة العالمي، قدمت بعض نساء سوريا رسائل تضامنية ومساندة لنساء غزة، معبرات عن دعمهن وتعاطفهن معهن في ظل الظروف الصعبة التي يواجهنها نتيجة للحرب الإسرائيلية.

وتنقل رسائل نساء سوريا وأمنياتهن تجاربهن الشخصية ومعاناتهن خلال الحروب والصراعات في بلادهم، حيث أشرن إلى أنهن يفهمن تمامًا الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطينية، من جوع وتشريد قسري وقصف متكرر.

وقالت إحدى السوريات: “المرأة الفلسطينية هي رمز للكفاح والتضحية، كونها تعاني من أهوال الحرب والقصف والتشرد وفقد العائلة، وأكثر من يشعر فيهن هي المرأة السورية كونها عانت ذات الشيء”.

وأوضحت امرأة من الشمال السوري أن “مصابنا واحد وألمنا واحد. نحن هون بالشمال السوري بنعاني من نفس الشيء اللي عشتوه من تشرد وجوع وقصف، كل الدعم والتضامن والحب لكم”.

وقالت مواطنة سورية أخرى إن المرأة الفلسطينية لها دور كبير بصمود فلسطين وسيكون لها دور أكبر عندها تنهض الدولة من الحرب وتتحرر، معزية بعدها النساء اللوائي فقدن أحبابهن ومتمنية الشفاء العاجل لمن لديها مريض أو مصاب في المستشفى.