من بين فتحات صغيرة بالسياج الفاصل بين قطاع غزة ومصر، حاول طفل غزاوي تمرير رسالة إلى الجنود المصريين المرابطين على الطرف الآخر من الحدود، منفذ الحياة الوحيد إلى العالم الخارجي.

وكتب الطفل الفلسطيني على قصاصة من الورق الممزق للجنود المصريين “ساعدوني إخواني بدهم ياكلو، بدي أكل”.

وردا على سؤال لمصور المقطع عن أسباب كتابة الرسالة رغم قدرته على توجيه الكلام للجنود مباشرة عبر السياج الأمني، قال الطفل “ما بيردوش علي”.

ويواجه أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة المحاصر شبح المجاعة مع استمرار الحرب على القطاع المحاصر للشهر الخامس على التوالي.