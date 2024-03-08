مرضى ومصابون في غزة يطلقون نداء استغاثة للعلاج خارج القطاع (فيديو)

ناشد مرضى ومصابون في قطاع غزة مساعدتهم في العلاج في الخارج إثر انعدام العلاج وتدمير المستشفيات جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال علي الكفارنة أحد مرضى السرطان في غزة إنه يعاني من عدم توفر العلاج في القطاع، وأكد أنه لم يتلقى أي جرعة علاجية منذ بداية الحرب.

وتعرض الفلسطيني تامر أبو علي إلى إصابة في قدميه جراء قصف إسرائيلي ما أدى إلى بتر قدمه اليسرى ويواجه خطر بتر قدمه الثانية بسبب عدم توفر العلاج في القطاع.

وأكد تامر حاجته للكثير من العلاجات التي لا يستطيع توفيرها، مشيرا إلى أن الأطباء أرادوا بتر قدمه الأخرى لكنه رفض.

الطفل يوسف كمال، هو الآخر أصيب جراء قصف إسرائيلي على مخيم جباليا، أدى إلى إصابته في ظهره ما تسبب له بشلل نصفي.

ويعاني يوسف أيضا من إصابة في يده اليسرى ومن حروق في جسده، وأكد والده أن ابنه يحتاج إلى عملية جراحية طارئة لإخراج الشظايا من جسد ابنه.

وأشار إلى أن عدم جاهزية المستشفيات في قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية تعطل عملية علاج ابنه.