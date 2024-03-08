فلسطين

مشجعو “مكابي تل أبيب” يعتدون بالضرب على فلسطيني في اليونان (فيديو)

مشجعي تل أبيب يعتدون على فلسطيني في اليونان أثينا
اعتدى مشجعو الفريق الإسرائيلي على الشاب الفلسطيني (مواقع التواصل)
8/3/2024

اعتدى مشجعو فريق “مكابي تل أبيب” الإسرائيلي لكرة القدم، الذين حضروا إلى اليونان لمشاهدة مباراة فريقهم ضد أولمبياكوس في دوري المؤتمر الأوروبي، على شاب فلسطيني، وفقا لقناة “كان” العبرية الرسمية.

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، اجتماع العشرات من مناصري الفريق الإسرائيلي على ضرب شاب فلسطيني في العاصمة أثينا.

فلسطيني على الأرض بعد الاعتداء عليه من قبل مشجعي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي لكرة القدم

ووفقا لمواقع يونانية، فقد نقل الشاب الذي تم الاعتداء عليه مقابل أحد محطات المترو إلى المستشفى، وحالته الصحية غير معروفة.

ولم يعرف سبب الاعتداء، إلا أن بعض الحسابات على موقع “إكس”، قالوا إن فلسطينيين هتفوا “فلسطين حرة”، وهي جملة لم يتحمل سماعها مشجعي الفريق الإسرائيلي، ما جعلهم يعتدون على الشاب.

المصدر : الجزيرة مباشر