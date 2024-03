مشجعو “مكابي تل أبيب” يعتدون بالضرب على فلسطيني في اليونان (فيديو)

اعتدى مشجعو فريق “مكابي تل أبيب” الإسرائيلي لكرة القدم، الذين حضروا إلى اليونان لمشاهدة مباراة فريقهم ضد أولمبياكوس في دوري المؤتمر الأوروبي، على شاب فلسطيني، وفقا لقناة “كان” العبرية الرسمية.

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، اجتماع العشرات من مناصري الفريق الإسرائيلي على ضرب شاب فلسطيني في العاصمة أثينا.

ووفقا لمواقع يونانية، فقد نقل الشاب الذي تم الاعتداء عليه مقابل أحد محطات المترو إلى المستشفى، وحالته الصحية غير معروفة.

ولم يعرف سبب الاعتداء، إلا أن بعض الحسابات على موقع “إكس”، قالوا إن فلسطينيين هتفوا “فلسطين حرة”، وهي جملة لم يتحمل سماعها مشجعي الفريق الإسرائيلي، ما جعلهم يعتدون على الشاب.

🇮🇱🇬🇷ISRAEL vs GREECE – RIOT BREAKS OUT BEFORE GAME

Violence breaks out before the Maccabi Tel Aviv vs. Olympiakos game in Greece as fans clash, sparked by a local man shouting "Pak Israel."

Source: Yediot News pic.twitter.com/Qa3pMPj5nL

