البنتاغون يعلن تفاصيل إنشاء ميناء “إنساني” في غزة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، الجمعة، إن إنشاء ميناء إنساني مؤقت في غزة سيستغرق أسابيع عدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمتحدث “البنتاغون” بات رايدر، بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطاب “حالة الاتحاد”، أنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي لإنشاء ميناء مؤقت على ساحل غزة.

وأضاف بايدن، أن المزيد من المساعدات الإنسانية “ستدخل إلى غزة بحرًا عبر الميناء دون أن تطأ أقدام الجنود الأمريكيين القطاع”.

وقال متحدث البنتاغون، إن الميناء سيسهم في “توفير أكثر من مليوني وجبة غذائية يوميًا لسكان غزة”.

وأشار إلى أن واشنطن “تواصل التنسيق مع الدول الشريكة (لم يسمها) بشأن الميناء”، بما في ذلك إسرائيل التي ستكون “مسؤولة عن الجانب الأمني”، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وذكر أن العملية ربما تتضمن ألف جندي أمريكي، إلا أن القوات الأمريكية لن تكون على أرض غزة.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارًا هائلًا في البنية التحتية.