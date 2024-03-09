بايدن: لا أتوقع هدنة في غزة بحلول شهر رمضان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بحلول بداية شهر رمضان “يبدو صعبا”.

وأضاف في تصريحات للصحفيين أنه يشعر بالقلق إزاء العنف في القدس الشرقية دون وقف لإطلاق النار.

وطالب بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببذل مزيد من الجهود فيما يخص المساعدات الإنسانية لغزة.

وتطرق في حديثه عن الميناء الذي تنوي الولايات المتحدة بناءه في غزة، وقال إن الإسرائيليين سيؤمنونه “لتقديم المساعدات”.

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي خلال خطاب “حالة الاتحاد”، أنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي لإنشاء ميناء مؤقت في ساحل غزة.

وأضاف بايدن، أن المزيد من المساعدات الإنسانية “ستدخل إلى غزة بحرًا عبر الميناء دون أن تطأ أقدام الجنود الأمريكيين القطاع”.

والولايات المتحدة هي الداعم الرئيسي لإسرائيل في حربها على غزة.