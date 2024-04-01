إصابة 3 إسرائيليين بعملية طعن قرب أسدود واستشهاد المنفذ (فيديو)

أصيب 3 إسرائيليين بجروح خطرة، مساء الأحد، جراء عملية طعن في منطقة “جان يفنة”، قرب مدينة أسدود (وسط)، فيما أعلن عن “تحييد” المنفّذ، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة “12” العبرية الخاصة، إن 3 إسرائيليين أصيبوا بجروح خطرة، جراء عملية طعن في جان يفنة.

ونقلت القناة عن مصادر في الشرطة أن عملية الطعن “نفّذت على خلفية قومية، حيث إن المنفذ ينحدر من مدينة دورا، قرب الخليل، جنوب الضفة الغربية، وكان عاملًا في إحدى المناطق التجارية المحيطة”.

وأفاد ناشطون على مواقع التواصل بأن منفّذ العملية في أسدود، هو الشهيد مؤمن فايز المسالمة من مدينة دورا جنوب الخليل.

منفذ عملية الطعن في اسدود مؤمن فايز حسان المسالمة من مدينة دورا جنوب الخليل. pic.twitter.com/CAGgiGEthJ — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) March 31, 2024

ويأتي هذا الحادث في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شن حرب مدمرة على قطاع غزة، بموازاة تصعيد خطير في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967.

وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب، على الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.