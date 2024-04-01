لابيد لنتنياهو: هذا هو الشيء الوحيد الذي سوف يسعد السنوار

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطالب مجددًا بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وقال في تغريدة، “سيد نتنياهو، الانتخابات لن تصيب البلاد بالشلل، فهي مشلولة الآن”.

وأضاف “الحرب مع حماس مشلولة، واتفاق المختطفين مشلول، والشمال مشلول، وفوق كل شيء الحكومة التي تقودونها مشلولة وفاشلة”.

واعتبر أن الشيء الوحيد الذي سوف يسعد (قائد حركة حماس في غزة يحيى) السنوار هو أن تستمر حكومة نتنياهو المشلولة الكارثية في السلطة، وفقًا للابيد.

وأتبع تغريدته الأولى بثانية يقول فيها “للمقاتلين، للمختطفين، لقانون التجنيد، لإنقاذ الاقتصاد: لا بد من إجراء انتخابات الآن”.

1/2 מר נתניהו, בחירות לא ישתקו את המדינה – היא משותקת עכשיו. המלחמה בחמאס משותקת, עסקת החטופים משותקת, הצפון משותק ובעיקר הממשלה בראשותך משותקת וכושלת. הדבר היחיד שישמח את סינוואר ודף זה אם ממשלת השיתוק האסונית שלך תמשיך לכהן. — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) March 31, 2024

وفي وقت سابق علّق نتنياهو على دعوات المعارضة إلى إجراء انتخابات مبكرة، واعتبر أنها “تعني شلّ الدولة وتأجيل فرصة إبرام صفقة تبادل (للأسرى) لمدة 6 شهور”، وفق تعبيره.

وتراجعت شعبية نتنياهو بسبب الأزمة القضائية، وزاد هذا التراجع منذ اندلاع الحرب على غزة، إذ أظهرت استطلاعات رأي فقدان الثقة في قيادته وإمكان هزيمته.