محمد نزال للجزيرة مباشر: المقاومة أعادت تنظيم نفسها وهذا ما سيحدث بشأن إدارة غزة بعد الحرب (فيديو)

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد نزال، الأحد، أن لا اتصالات رسمية بين حركته والسلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه لا نجاح لأي حكومة دون تنسيق مع (حماس).

وقال في حوار مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، الأحد، إن الشعب الفلسطيني بحاجة للوحدة في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولا يجوز لأي جهة الإضرار بالجبهة الداخلية.

وانتقد نزال تكليف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في 14 مارس/آذار الجاري، محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الـ19 في تاريخ البلاد، خلفًا لاشتية، الذي قدم استقالة حكومته، في فبراير/شباط الماضي.

وتساءل القيادي في (حماس): “كيف يمكن للحكومة الفلسطينية الجديدة التنسيق في قطاع غزة دون التشاور مع حماس وباقي الفصائل؟”.

وأكد أن أبواب حركة (حماس) مفتوحة لجميع القوى الفلسطينية للتنسيق المشترك.

وفيما يخص إدارة القطاع بعد أن تضع الحرب أوزارها، قال نزال إن الفلسطينيين سيذهبون إلى انتخابات نزيهة وحرة، “والشعب الفلسطيني سيختار من يحكمه”.

وأشار إلى أن المقاومة توجه رسالة للأطراف كلها التي تحاول “العبث بالأمن في قطاع غزة بأنه لا مكان لكم”.

ميدانيًا، قال نزال إن المقاومة أعادت تنظيم نفسها وخاصة في المناطق التي تعرضت للعدوان في شمال غزة ووسطها.

وفيما يخص اتفاق إطلاق النار، قال نزال إن الفجوة موجودة في المفاوضات مع الاحتلال حول صفقة الأسرى، والوسطاء وعدوا بتذليل العقبات.