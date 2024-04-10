استشهاد 3 من أبناء إسماعيل هنية و3 من أحفاده في غارة إسرائيلية على غزة

أفادت مصادر للجزيرة مباشر باستشهاد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية و3 من أحفاده إثر استهداف مركبتهم في مخيم الشاطئ، عصر اليوم الأربعاء، في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت المصادر إن الشهداء هم حازم هنية وابنتيه آمال ومنى، وأمير هنية وابنه خالد وابنته رزان، بالإضافة إلى محمد هنية، فيما أُصيبت ابنته ملاك.

بدوره أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة “ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة بحق عائلة هنيِّة عصر اليوم بقصف سيارة مدنية راح ضحيتها خمسة شهداء حتى الآن”.

وقال إن طائرات الاحتلال قصفت سيارة مدنية كان يستقلها عدد من أبناء إسماعيل هنية وأحفاده.

الأبطال الثلاثة

أبناء القائد أو العبد pic.twitter.com/mNJ9nxYU2J — Saeed Ziad | سعيد زياد (@saeedziad) April 10, 2024

وأشار إلى أن عائلة هنية كانت تقوم بتنفيذ زيارات اجتماعية وعائلية بمناسبة حلول عيد الفطر.

وبيّن المكتب الإعلامي في غزة أن “هذه الجريمة تعد استكمالًا لسلسلة من جرائم الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين والأطفال والنساء رغم الأجواء المقدسة لعيد الفطر المبارك”.

وبيّن أنه “وصل المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من 125 شهيدًا قتلهم جيش الاحتلال بدم بارد ودون مراعاة لمشاعر المسلمين”.

وأظهرت صور وصلت الجزيرة مباشر السيارة التي تم استهدافها من قبل قوات الاحتلال.

الجهاد الإسلامي تدين “المجزرة الهمجية”

وأدانت حركة الجهاد الإسلامي “المجزرة الهمجية التي ارتكبها الكيان النازي مستهدفا عددا من أبناء وأحفاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس”.

واعتبرت أن “استهداف أبناء وأحفاد هنية يؤكد بأن العدو يعيش حالة من التخبط إثر الفشل الميداني”.

وقالت إن “ما يقدمه قادة المقاومة من دمائهم ودماء أبنائهم وعائلاتهم ما هو إلا جزء من التضحية التي يقدمها أبناء شعبنا”.