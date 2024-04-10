غوتيريش: قلبي منفطر لحلول العيد بينما غزة والسودان بين صراع وجوع (فيديو)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن أسفه لحلول عيد الفطر لدى المسلمين، بينما قطاع غزة والسودان “بين صراع وجوع”.

وقال غوتيريش في فيديو عبر منصة “إكس”، الأربعاء: “أعرب للمسلمين في جميع أنحاء العالم عن تمنياتي بالعيد المبارك”.

وأشار إلى أن قلبه “ينفطر بأن الكثير من المسلمين في غزة والسودان وأماكن أخرى بسبب الصراع والجوع، لن يتمكنوا من الاحتفال بالعيد كما ينبغي”.