الجيش الإسرائيلي يعلن “فقدان” مستوطن بالضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، فقدان مستوطن في الضفة الغربية، وأنه يجري عمليات بحث عنه.

وقال الجيش، في بيان، إنه يقوم بعمليات بحث عن فتى مستوطن (14 عاما) فقدت أثاره، في وسط الضفة الغربية، في وقت سابق الجمعة.

وأضاف: “تعمل قوات الجيش جوًّا وبرًّا بما فيها قوات خاصة منذ ساعات ظهر الجمعة، مع شرطة إسرائيل وقوات أخرى في أعمال البحث عن الفتى المفقود، في منطقة (بؤرة استيطانية) ملاخي شالوم، قرب رام الله، وسط الضفة الغربية”.

وأشار إلى أن قائد المنطقة الوسطى وقائد فرقة “يهودا والسامرة” (الضفة الغربية) ياكي دولف، موجودان في الميدان ويقودان القوات في أعمال البحث عن الشاب.

ولفت إلى أن “القوات تقوم بإغلاق طرق وبأعمال تمشيط في المنطقة”.

وبحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري، فإن المستوطن المفقود من البؤرة الاستيطانية “ملاخي شالوم”.

وأضاف أن الفتى غادر البؤرة الاستيطانية “في ساعات الصباح الباكر لرعي الأغنام، وتم فقد أثاره”.

وأشار الموقع، إلى أن “قطيع الأغنام عاد إلى المزرعة الاستيطانية ولكن دون الفتى”.

وبالتزامن مع حرب متواصلة على غزة، زاد المستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة، كما صعَّد الجيش الإسرائيلي عملياته؛ مما أدى إلى استشهاد 462 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و750 واعتقال 8 آلاف و145، حسب مصادر فلسطينية.