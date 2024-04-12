عقوبات أمريكية ضد “أبو عبيدة” و”قادة” في كتائب القسام

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة أصدرت، الجمعة، عقوبات على حذيفة سمير عبد الله الكحلوت، التي تدعي أنه “أبو عبيدة” المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، إضافة إلى آخرين قالت إنهم قادة بوحدة الطائرات المسيّرة التابعة للحركة الفلسطينية.

وأضافت الوزارة في بيان أن الاتحاد الأوروبي يفرض في الوقت نفسه عقوبات تستهدف (حماس).

وتستهدف العقوبات أيضًا وليم أبو شنب، التي وصفته بأنه قائد وحدة الشمال المتمركزة في لبنان، وبراء حسن فرحات، مساعد أبو شنب، وخليل محمد عزام، الذي زعمت أنه مسؤول استخبارات.

وتضع العقوبات حظرًا على العقارات جميعها والمصالح المملوكة للأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، أو تلك التي في حوزة أشخاص أمريكيين أو خاضعة لسيطرتهم، ويتعين إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عنها.

وسخر ناشطون على مواقع التواصل من القرار الأمريكي بفرض عقوبات على “أبو عبيدة”.

يذكر أن كتائب القسام لم تكشف عن اسم أبو عبيدة الشخصي، لكن إسرائيل والولايات المتحدة تدعيان أنه الكحلوت.

اكثر خبر مضحك الخزانة الأميركية بدها اتعاقب ابو عبيده

زي الي بده يحبس خياله

الله يديم عز المقاومه — 7 October .mahmouddassan (@mahmouddassan) April 12, 2024

🚨الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على المتحدث باسم القـ.ــسام "أبو عبيدة" هلأ ماعاد يقدر يسافر على المالديف 🤕 pic.twitter.com/RH1jEPimeN — NIZAR 🍉𓂆فلسطين🇵🇸🕊️ (@7Octobe7) April 12, 2024

الخزانة الامريكية:

نعلن فرض عقوبات على حذيفة سمير الكحلوت الملقب "بابو عبيدة " الناطق باسم القسام.

ما عاد قادر يعمل online shopping 😢 — سوريانا نادر (@sourialana1) April 12, 2024