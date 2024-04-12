فلسطين

عقوبات أمريكية ضد “أبو عبيدة” و”قادة” في كتائب القسام

أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"
أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"
12/4/2024-|آخر تحديث: 13/4/202412:04 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة أصدرت، الجمعة، عقوبات على حذيفة سمير عبد الله الكحلوت، التي تدعي أنه “أبو عبيدة” المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، إضافة إلى آخرين قالت إنهم قادة بوحدة الطائرات المسيّرة التابعة للحركة الفلسطينية.

وأضافت الوزارة في بيان أن الاتحاد الأوروبي يفرض في الوقت نفسه عقوبات تستهدف (حماس).

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وتستهدف العقوبات أيضًا وليم أبو شنب، التي وصفته بأنه قائد وحدة الشمال المتمركزة في لبنان، وبراء حسن فرحات، مساعد أبو شنب، وخليل محمد عزام، الذي زعمت أنه مسؤول استخبارات.

وتضع العقوبات حظرًا على العقارات جميعها والمصالح المملوكة للأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، أو تلك التي في حوزة أشخاص أمريكيين أو خاضعة لسيطرتهم، ويتعين إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عنها.

وسخر ناشطون على مواقع التواصل من القرار الأمريكي بفرض عقوبات على “أبو عبيدة”.

يذكر أن كتائب القسام لم تكشف عن اسم أبو عبيدة الشخصي، لكن إسرائيل والولايات المتحدة تدعيان أنه الكحلوت.

المصدر : وكالات