مظاهرات في نيوزيلندا للمطالبة بوقف الحرب على غزة

خرج مئات من الأشخاص، اليوم السبت، في مظاهرة بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية احتجاجًا على استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وتنديدًا بالصمت الدولي حيال ما يعانيه الفلسطينيون من مجازر بأيدي قوات الاحتلال.

ودعا المتظاهرون إلى الوقف الفوري للإبادة الجماعية، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، والسماح بإدخال المساعدات إلى سكان القطاع المحاصرين.

كما خرج عشرات الأشخاص ظهر اليوم السبت، في وقفة احتجاجية بمدينة وانجاري النيوزلندية للمطالبة بإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورفع المشاركون أعلامًا فلسطينية، ولافتات تدعو إلى إيقاف الحرب، ورددوا هتافات تطالب بالحرية لفلسطين.

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ190؛ مما أسفر عن سقوط أكثر من 33 ألف شهيد معظمهم نساء وأطفال، وتدمير البنى التحتية والمرافق الخدمية والصحية، وتهجير وتجويع السكان.