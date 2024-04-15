الجيش الإسرائيلي: أمريكا وبريطانيا وفرنسا وحلفاء آخرون تصدّوا معنا للهجوم الإيراني (فيديو)

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، الأحد، إن إسرائيل لا تزال في حالة تأهب قصوى بعد الهجوم الذي شنته إيران بصواريخ وطائرات مسيّرة، مشيرًا إلى أنهم أسقطوا “99% من التهديدات الإيرانية”.

وأضاف في تصريحات متلفزة “ما زلنا في حالة تأهب قصوى ونعمل على تقييم الوضع. وافقنا خلال الساعات القليلة الماضية على خطط تخص العمليات الهجومية والدفاعية”.

وأعلن أن إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وحلفاء آخرين اجتمعوا لأول مرة في “تحالف” للتصدي لهجوم إيراني.

وأضاف “أطلقت إيران أكثر من 350 تهديدًا، صواريخ بالستية وصواريخ كروز وصواريخ ومسيّرات انتحارية باتجاه إسرائيل، ويمكن أن تكون دول أخرى قد تعرضت لهذا التهديد في الأثناء”.

وأشار إلى أن عشرات الطائرات المقاتلة بالتنسيق مع الولايات المتحدة والشركاء أسقطت 99% من التهديدات الإيرانية.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة هاغاري: