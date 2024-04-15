الجيش الإسرائيلي: أمريكا وبريطانيا وفرنسا وحلفاء آخرون تصدّوا معنا للهجوم الإيراني (فيديو)
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15/4/2024-|آخر تحديث: 15/4/202412:41 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، الأحد، إن إسرائيل لا تزال في حالة تأهب قصوى بعد الهجوم الذي شنته إيران بصواريخ وطائرات مسيّرة، مشيرًا إلى أنهم أسقطوا “99% من التهديدات الإيرانية”.
وأضاف في تصريحات متلفزة “ما زلنا في حالة تأهب قصوى ونعمل على تقييم الوضع. وافقنا خلال الساعات القليلة الماضية على خطط تخص العمليات الهجومية والدفاعية”.
وأعلن أن إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وحلفاء آخرين اجتمعوا لأول مرة في “تحالف” للتصدي لهجوم إيراني.
وأضاف “أطلقت إيران أكثر من 350 تهديدًا، صواريخ بالستية وصواريخ كروز وصواريخ ومسيّرات انتحارية باتجاه إسرائيل، ويمكن أن تكون دول أخرى قد تعرضت لهذا التهديد في الأثناء”.
وأشار إلى أن عشرات الطائرات المقاتلة بالتنسيق مع الولايات المتحدة والشركاء أسقطت 99% من التهديدات الإيرانية.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة هاغاري:
- الجيش أفشل هجمة إيرانية عبر وكلائها في اليمن والعراق و(حزب الله) في لبنان
- عشرات الطائرات المقاتلة بالتنسيق مع الولايات المتحدة والشركاء أسقطت 99% من التهديدات الإيرانية
- إيران حاولت المس بأهداف استراتيجية داخل إسرائيل ومنها قاعدة “نيفاتيم” وخطتها فشلت
- ما زلنا نقاتل في غزة وقواتنا تعمل في وسط القطاع وسيتم تجنيد لواءين خلال الأيام المقبلة
- نحن على جاهزية عالية في الميادين كلها وهدفنا الحفاظ على أمن مواطنينا
- إيران ووكلاؤها شنوا هجومًا شمل 350 عملية إطلاق تحتوي 60 طنًا من الرؤوس الحربية
- (حماس) وإيران يريدان إشعال الشرق الأوسط
- إيران لا تشكل خطرًا على إسرائيل فحسب بل الشرق الأوسط بأكمله
- إيران منذ بداية الحرب لا تريد سوى شيء واحد وهو تصعيد الصراع في المنطقة
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات