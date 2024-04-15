غزة.. دمار كبير في مسجدين بمخيم النصيرات (فيديو)
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15/4/2024-|آخر تحديث: 15/4/202406:53 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار استهداف قوات الاحتلال لمسجد النصيرات الكبير، ويظهر في التسجيل آثار الضربة الإسرائيلية على المئذنة، والركام على الأرض قرب المسجد.
كما رصدت الجزيرة مباشر الدمار الذي لحق بمسجد حسن البنا ومنزل عائلة عاشور بالمخيم الجديد في النصيرات، وتُظهر الصور دمارا كبيرا في الحي وبمبان عدة.
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ولم تكتف قوات الاحتلال بقصف هذين المسجدين، حيث قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أيضا مئذنة مسجد القسام المدمر في المخيم، دون الإبلاغ عن إصابات.
يُذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شرع في تنفيذ عملية عسكرية بشكل مفاجئ بشمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إضافة إلى شن غارات جوية استهدفت مسجدين ومنازل وسوقا شعبية في مناطق متفرقة من القطاع، مما أسفر عن عشرات الضحايا في ثاني أيام عيد الفطر.
المصدر : الجزيرة مباشر