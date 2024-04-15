فيديو يوثق إحراق مستوطنين سيارة فلسطينية تحت حراسة الجيش الإسرائيلي (شاهد)

وثقت كاميرات مراقبة إحراق مستوطنين إسرائيليين اثنين سيارة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، تحت حراسة قوات من الجيش الإسرائيلي، حسب إعلام فلسطيني رسمي الأحد.

ويظهر في فيديو متداول على شبكات التواصل، مستوطنان يسكب أحدهما مادة مشتعلة على سيارة بيضاء داخل ما يبدو أنه مكان لصيانة السيارات في شارع عام، ثم أشعل الثاني النار في السيارة.

وتحت حراسة جنود إسرائيليين كانوا يشاهدون ما يحدث على مدخل المكان، دخل المستوطنان المكان، وفور إشعال النار في السيارة سارعا إلى المغادرة، وتقدمهما الجنود مبتعدين عن المكان.

تغطية صحفية: آمام أعين جنود الاحتلال وبحراستهم.. لحظة إحراق مستوطنين مركبة في قرية بيتين شرق رام الله. pic.twitter.com/ZVxlxB5PHG — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 14, 2024

ووفق إذاعة “صوت فلسطين” (رسمية)، ارتكب المستوطنان هذا الاعتداء في قرية بيتين شرق مدينة رام الله (وسط)، دون أن تحدد تاريخ الهجوم.

ومساء السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى عمر أحمد عبد الغني حامد (17 عاما) متأثرا بجروحٍ حرجة جراء عدوان مستوطنين على القرية.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، فإن “مستعمرين هاجموا قرية بيتين من المدخل الغربي، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه المواطنين الذي حاولوا التصدي لهم، ما أدى لإصابة فتى بالرصاص الحي”.

ومنذ مساء الجمعة وحتى فجر الأحد، ارتكب مستوطنون اعتداءات واسعة في بلدات فلسطينية؛ ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة العشرات بالرصاص، وإحراق عشرات المنازل والسيارات.

ويوجد 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بالإضافة إلى 230 ألف مستوطن بمدينة القدس الشرقية، وفق حركة “السلام الآن” الإسرائيلية.

وبالتزامن مع حرب يشنها على غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية؛ فقتلوا 464 فلسطينيا وأصابوا نحو 4 آلاف و800، بالإضافة إلى اعتقال 8 آلاف و215، حسب مصادر فلسطينية.