مصادر للجزيرة تكشف رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

كشفت مصادر للجزيرة، مساء الأحد، تفاصيل رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذي قُدم للوسطاء بشأن مقترح اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وقالت المصادر إن (حماس) التزمت بإطار المقترح لوقف إطلاق النار على 3 مراحل تمتد كل واحدة 42 يومًا.

وفيما يلي أبرز ما ردت به (حماس) على الوسطاء:

الالتزام بإطار المقترح لوقف إطلاق النار على 3 مراحل تمتد كل واحدة 42 يومًا

اشتراط انسحاب القوات الإسرائيلية إلى محاذاة الخط الفاصل في المناطق جميعها في المرحلة الأولى

في المرحلة الأولى اشتراط الإعلان عن وقف إطلاق النار الدائم في المرحلة الثانية قبل البدء بتبادل الأسرى

المطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية خارج قطاع غزة في المرحلة الثانية

عرض مقابل إطلاق سراح أي أسير مدني الإفراج عن 30 أسيرًا فلسطينيًا

المطالبة بإطلاق سراح 50 أسيرًا فلسطينيًا مقابل كل مجندة أسيرة بينهم 30 من أصحاب المؤبدات

المطالبة برفع العقوبات التي تم اتخاذها بحق الأسرى الفلسطينيين جميعهم بعد 7 أكتوبر

بعد 7 أكتوبر المطالبة بأن تشمل المرحلة الثالثة التزاما بإنهاء الحصار وبدء عملية إعادة إعمار القطاع

الموساد يعلّق

وأعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) الذي يتولى المفاوضات مع (حماس) بشأن الهدنة في قطاع غزة، أن الحركة الفلسطينية رفضت مقترح التهدئة، غداة تأكيدها أنها سلّمت ردّها إلى الوسطاء.

وقال الموساد في بيان وزّعه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، إن “رفض المقترح يُظهِر أن (رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة يحيى) السنوار لا يريد اتفاقًا إنسانيًا ولا عودة الرهائن” المحتجزين في القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكد جهاز الاستخبارات أن إسرائيل “ستواصل العمل بكل قواها من أجل تحقيق كل أهداف الحرب ضد حماس، ولن تألوا جهدًا لإعادة الرهائن من غزة”.

وكانت (حماس) قد أكدت مساء السبت أنها ردّت على المقترح، وأعادت تأكيد مطالبها القائمة على “وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الجيش (الإسرائيلي) من كامل قطاع غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار”.