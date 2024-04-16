إسرائيل تستعد لنصب 10 آلاف خيمة قرب رفح خلال أسبوعين

كشف إعلام إسرائيلي رسمي، مساء الاثنين، أن إسرائيل تعتزم نصب 10 آلاف خيمة قرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال أسبوعين، تمهيدا لاجتياح جيشها المدينة بريًّا.

وقالت قناة (كان) الإسرائيلية إن وثيقة رسمية حصلت عليها تشير إلى أن “إسرائيل ستقوم بنصب 10 آلاف خيمة خارج رفح خلال الأسبوعين المقبلين”.

وأضافت “هناك 30 ألف خيمة إضافية أخرى قيد الشراء حاليًّا، وسيتم نصبها في المنطقة لاحقًا”.

وأشارت القناة إلى أنه بناءً على الجدول الزمني (لنصب تلك الخيام) يمكن القول إن الطريق لإجلاء السكان من رفح لا يزال طويلًا.

وتصر إسرائيل على اجتياح رفح بزعم أنها “المعقل الأخير لحركة حماس”، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية مع وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

وخلال الحرب، أجبرت إسرائيل معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر.

وأفادت “كان” بأن الجيش الإسرائيلي كان يعتزم إلقاء منشورات على رفح من الجو هذا الأسبوع، تدعو سكانها إلى إخلاء المنطقة.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر في اللحظة الأخيرة تأجيل الخطوة، وتم إبلاغ وزراء مجلس الحرب بالقرار، وفق المصدر ذاته.

وأرجعت القناة تأجيل نتنياهو لعملية الاجتياح البري لرفح إلى “الرغبة في الحصول على الدعم الأمريكي الكامل فيما يتعلق بالهجوم الإيراني”، في إشارة إلى إطلاق إيران مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل مساء السبت.

وقالت القناة “كما هو معروف، فإن الولايات المتحدة تعارض بشدة العملية الإسرائيلية المخطط لها في رفح”.

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مناقشة أمنية بشأن “الاستعدادات لتنفيذ العمليات المطلوبة تمهيدًا لدخول القوات إلى رفح”، وفق المصدر ذاته.

وأكد غالانت خلال المناقشة أنه “وفقًا لقرار مجلس الحرب، يجب الاستعداد لتنفيذ سلسلة من الإجراءات قبل بدء العملية البرية”، في إشارة إلى إجلاء المدنيين من رفح وتوسيع الطرق لإدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة.