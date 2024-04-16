فلسطين

الأونروا: الحياة تُستنزف من غزة بسرعة مرعبة

المقارنة بين الحرب في غزة وأوكرانيا تبرز ازدواجية الغرب
آثار الدمار في غزة (رويترز)
16/4/2024

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الحياة تستنزف من غزة بسرعة مرعبة، واصفة الأمر بـ”المأساوي”.

وأوضحت في تغريدة نشرتها، الثلاثاء، أنه من المأساوي أن عددا غير معروف من الأشخاص يرقدون تحت الأنقاض.

وأضافت “الأشخاص اليائسون بحاجة إلى مساعدة عاجلة، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في الشمال المحاصر حيث مُنعت الاونروا من الوصول لتقديم المساعدات”.

وأشارت الأونروا إلى أن أكثر من 1% من أهالي غزة قُتلوا في الحرب الإسرائيلية المستمرة.

يُذكر أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

المصدر : الجزيرة مباشر