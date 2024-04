الأونروا: الحياة تُستنزف من غزة بسرعة مرعبة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الحياة تستنزف من غزة بسرعة مرعبة، واصفة الأمر بـ”المأساوي”.

وأوضحت في تغريدة نشرتها، الثلاثاء، أنه من المأساوي أن عددا غير معروف من الأشخاص يرقدون تحت الأنقاض.

وأضافت “الأشخاص اليائسون بحاجة إلى مساعدة عاجلة، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في الشمال المحاصر حيث مُنعت الاونروا من الوصول لتقديم المساعدات”.

Life is draining out of #Gaza at terrifying speed.

Tragically, an unknown number of people lie under rubble.

Desperate people need urgent help, including those in the besieged north where @UNRWA has been denied access to deliver aid. pic.twitter.com/OQq0bUeB5A

— UNRWA (@UNRWA) April 16, 2024