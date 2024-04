تضامنا مع غزة.. متظاهرون يغلقون جسر “غولدن غيت” الأمريكي (فيديو)

أغلق متظاهرون جسر “غولدن غيت” رمز مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، الاثنين، أمام حركة المرور، للفت الانتباه إلى الأزمة الإنسانية في غزة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وشهد الجسر في ساعات الصباح مظاهرة تضامنية مع غزة لعشرات من المؤيدين لفلسطين.

وغولدن غيت (البوابة الذهبية) هو جسر معلق، يعبر مضيق غولدن غيت الذي يشكل نقطة التقاء بين خليج سان فرانسيسكو والمحيط الهادئ.

Both directions of the Golden Gate Bridge have been shut down due to a Pro-Palestinian protest. Demonstrators have blocked the southbound direction of Highway 101. This is the second protest causing major back-ups on Bay Area roadways, the demonstration has blocked northbound… pic.twitter.com/oO5dMCvqFD — ABC7 News (@abc7newsbayarea) April 15, 2024

وحمل المتظاهرون لافتات ضخمة كُتب عليها “أوقفوا العالم من أجل غزة” و”ارفعوا الحصار عن غزة”، وعرقلوا حركة المرور في الجسر عبر إيقاف المركبات.

وجرى تصوير المظاهرة من الجو، وحظيت الصور باهتمام كبير بعد تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد انتهاء المظاهرة دون وقوع حوادث، عادت حركة المرور على الجسر إلى طبيعتها.

Protesters with a banner that read “Stop the world for Gaza” blocked traffic Monday morning in the southbound lane of the Golden Gate Bridge in San Francisco, shutting down the bridge in both directions. pic.twitter.com/xp5iYdh9ta — CBS News (@CBSNews) April 15, 2024

كما نظم المئات مظاهرة مماثلة في مدينة شيكاغو، إحدى أكبر المدن الأمريكية، صباحا، وقطعوا الطريق المؤدي إلى مطار أوهير الدولي، للفت الانتباه إلى ما يحدث في غزة.

Activists are blocking Chicago O'Hare International Airport, preventing travelers from reaching their flights, to clearly say that there is no business while the people of Gaza are being genocided by the Israeli occupation. pic.twitter.com/5SGaXue6gy — Kuffiya (@Kuffiyateam) April 15, 2024

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بينات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.