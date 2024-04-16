فلسطين

تضامنا مع غزة.. متظاهرون يغلقون جسر “غولدن غيت” الأمريكي (فيديو)

شهد الجسر في ساعات الصباح مظاهرة تضامنية مع غزة لعشرات من المؤيدين لفلسطين (مواقع التواصل)
16/4/2024

أغلق متظاهرون جسر “غولدن غيت” رمز مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، الاثنين، أمام حركة المرور، للفت الانتباه إلى الأزمة الإنسانية في غزة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وشهد الجسر في ساعات الصباح مظاهرة تضامنية مع غزة لعشرات من المؤيدين لفلسطين.

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وغولدن غيت (البوابة الذهبية) هو جسر معلق، يعبر مضيق غولدن غيت الذي يشكل نقطة التقاء بين خليج سان فرانسيسكو والمحيط الهادئ.

وحمل المتظاهرون لافتات ضخمة كُتب عليها “أوقفوا العالم من أجل غزة” و”ارفعوا الحصار عن غزة”، وعرقلوا حركة المرور في الجسر عبر إيقاف المركبات.

وجرى تصوير المظاهرة من الجو، وحظيت الصور باهتمام كبير بعد تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد انتهاء المظاهرة دون وقوع حوادث، عادت حركة المرور على الجسر إلى طبيعتها.

كما نظم المئات مظاهرة مماثلة في مدينة شيكاغو، إحدى أكبر المدن الأمريكية، صباحا، وقطعوا الطريق المؤدي إلى مطار أوهير الدولي، للفت الانتباه إلى ما يحدث في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بينات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

المصدر : الأناضول