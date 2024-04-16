“لا توجد أبسط مقومات الحياة”.. دمار هائل خلفته قوات الاحتلال في خان يونس (فيديو)

وقف أهالي منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة الذي عادوا إليها مؤخرا مصدومين بينما يشاهدون أنقاض منازلهم التي دمرها قوات الاحتلال.

وصف أحد المواطنين الدمار الذي حل بالمنطقة بالنكبة والمقبرة الجماعية وقال فلسطيني آخر “لا يمكن الحياة في هذه المنطقة الآن ولن تعود لسابق عهدها أبدا”، وقال ثالث “لم تعد توجد فيها أبسط مقومات الحياة”.

أكوام الحجارة تغرق الشوارع التي صبغت كلها باللون الرمادي من التراب وهو لون ثقيل على العين ثقل البنايات التي سقطت جدرانها هنا يقول أحد المواطنين “المشي في الشوارع أصبح عسيرا ومؤلما للقدمين”.

خان يونس مدينة بأكملها تغيرت معالمها وحتى من نزح وعاد إليها بعد أشهر من بداية الحرب لم يتعرف عليها ولا على بيته.

لا مأوى بقي في خان يونس ولا طعام، وحتى الشوارع لم تعد تتحمل خطوات الأهالي الذين يمشون فوق الركام والحجارة.

وما يزيد الوضع حرجا هو أن أهالي تلك المدينة لا يجدون مكانا يذهبون إليه.