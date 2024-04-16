9500 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي

قالت مؤسسات الأسرى إن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ أكثر من 9500 معتقل، منهم 80 معتقلة وأكثر من 200 طفل، موزعين على سجون “مجدو وعوفر والدامون”، وهذا لا يشمل كل معتقلي غزة الذين يخضعون لجريمة الإخفاء القسري.

ولفتت مؤسسات الأسرى، في ورقة حقائق استعرضتها حول واقع المعتقلين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أن عدد المعتقلين الإداريين ارتفع إلى أكثر من 3660 معتقلا حتى بداية إبريل/نيسان، من بينهم 22 من النساء، وأكثر من 40 طفلا، فضلا عن ازدياد أعداد المعتقلين المرضى.

كما أشارت، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إلى أن عدد المعتقلين الذين صنفهم الاحتلال بالمقاتلين غير الشرعيين بلغ 849، وعدد الصحفيين المعتقلين 56 صحفيا، منهم 45 اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر، ولا يزالون رهن الاعتقال، بينهم 4 صحفيات.

وأشارت إلى أن عدد المعتقلين القدامى بعد استشهاد المعتقل وليد دقة بلغ 21 معتقلا، أقدمهم المعتقل محمد الطوس من بلدة الجبعة بمحافظة بيت لحم، المعتقل منذ عام 1985.

كما يبلغ عدد المعتقلين الذي يقضون أحكاما بالسجن المؤبد نحو 600 معتقل، أعلاهم حكما المعتقل عبد الله البرغوثي المحكوم بالسجن 67 مؤبدا، يليه ابراهيم حامد 54 مؤبدا.

وعن شهداء الحركة الأسيرة، أشارت المؤسسات إلى أن العدد ارتفع إلى 252 شهيدا منذ عام 1967، وذلك بعد أن استشهد داخل سجون الاحتلال 16 معتقلا.

وهذا العدد لا يشمل كل شهداء الحركة الأسيرة بعد السابع من أكتوبر، مع استمرار إخفاء هويات غالبية شهداء معتقلي غزة الذين استشهدوا في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، في حين يبلغ عدد الشهداء المعتقلين المحتجزة جثامينهم 27 شهيدا، أقدمهم الشهيد أنيس دولة المحتجز جثمانه منذ عام 1980.

ولفتت الورقة إلى أنه جرى الإفراج عن 240 معتقلا ومعتقلة في 7 دفعات تبادل، ولاحقا أعاد الاحتلال اعتقال 15 منهم، أفرج لاحقا عن اثنين، وأبقى على اعتقال 13، من بينهم 5 أطفال، و4 معتقلات.