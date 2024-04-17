مقررة أممية: إسرائيل دمرت كل سبل العيش في غزة.. وهناك ازدواجية معايير في أوروبا

قالت المقررة الأممية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، الثلاثاء، إن إسرائيل دمرت كل سبل العيش في غزة بشكل ممنهج.

وأكدت في تصريحات صحفية أن إسرائيل انتهكت قوانين منع الإبادة الجماعية، مشيرة إلى ارتكاب تل أبيب “3 جرائم إبادة جماعية على الأقل في غزة”.

وكشفت أن تل أبيب قتلت أكثر من 250 فلسطينيا يوميا. وأشارت إلى أن هناك الكثير من الصور تُظهر كيف قتل الجنود الإسرائيليون الأمهات والأطفال في غزة.

وقالت إن الغرب دعم إسرائيل في برنامجها الاحتلالي منذ عقود.

المقررة الأممية بالأراضي الفلسطينية:

🔴 أعترف أن هناك ازدواجية في المعايير خاصة في #أوروبا فيما يتعلق بالإبــ.ـادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/MOVEJjtSOO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 16, 2024

وأقرت المسؤولة الأممية بوجود “ازدواجية في المعايير” خاصة في أوروبا فيما يتعلق بالإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت “علينا أن نواجه ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين خاصة في غزة، حيث إنها قتلت أكثر من 14500 طفل في القطاع”.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، ودمار هائل ومجاعة مستمرة أودت بحياة عشرات الأطفال، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.