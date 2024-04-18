فلسطين

الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية: الحكومة أمام قرار ثقيل (فيديو)

عاموس يدلين الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (آمان)
18/4/2024-|آخر تحديث: 18/4/202410:13 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

حث عاموس يدلين الرئيس السابق لجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية (آمان)، على إجراء صفقة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، حتى لو كان ذلك “مقابل إنهاء الحرب”.

ونقلت القناة 12 عن يدلين قوله إن “الحكومة أمام قرار ثقيل، ومن يدعي أن التحرك العسكري سيجلب المختطفين فليتحرك عسكريًا”.

وأضاف “أولئك الذين يفشلون في القيام بخطوة عسكرية، فليعقدوا صفقة للجميع. ونعم، ليس هناك خيار، حتى في مقابل إنهاء الحرب”.

وترفض إسرائيل الإعلان عن وقف الحرب في أي صفقة مع المقاومة الفلسطينية، وتطالب بالإفراج عن أسراها مقابل هدن مؤقتة لأسابيع عدة.

في المقابل، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مرارًا تمسكها بإنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية تمامًا من قطاع غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم وحرية إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، ضمن اتفاق لتبادل الأسرى.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة (حماس) بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

المصدر : الجزيرة مباشر