الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية: الحكومة أمام قرار ثقيل (فيديو)

حث عاموس يدلين الرئيس السابق لجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية (آمان)، على إجراء صفقة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، حتى لو كان ذلك “مقابل إنهاء الحرب”.

ونقلت القناة 12 عن يدلين قوله إن “الحكومة أمام قرار ثقيل، ومن يدعي أن التحرك العسكري سيجلب المختطفين فليتحرك عسكريًا”.

وأضاف “أولئك الذين يفشلون في القيام بخطوة عسكرية، فليعقدوا صفقة للجميع. ونعم، ليس هناك خيار، حتى في مقابل إنهاء الحرب”.

תגובה או המתנה: הקבינט עומד בפני החלטה כבדת משקל. מי שטוען שמהלך הצבאי יביא את החטופים – שיעשה מהלך צבאי. מי שלא מצליח לעשות מהלך צבאי, שיעשה עסקה תמורת כולם. וכן, אין ברירה, גם תמורת הפסקת המלחמה | צפו בפרשנות של ראש אמ"ן לשעבר עמוס ידליןhttps://t.co/CXzdLpC3rL | @YadlinAmos pic.twitter.com/fDP8ldhgXQ — החדשות – N12 (@N12News) April 18, 2024

وترفض إسرائيل الإعلان عن وقف الحرب في أي صفقة مع المقاومة الفلسطينية، وتطالب بالإفراج عن أسراها مقابل هدن مؤقتة لأسابيع عدة.

في المقابل، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مرارًا تمسكها بإنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية تمامًا من قطاع غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم وحرية إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، ضمن اتفاق لتبادل الأسرى.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة (حماس) بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.