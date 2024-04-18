جنود الاحتلال يعتدون على شاب فلسطيني عند حاجز قلنديا ويعتقلونه (فيديو)

كشفت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على شاب خلال سيره قرب حاجز قلنديا العسكري، شمال مدينة القدس المحتلة.

وأظهرت الصور تجمع عدد من جنود الاحتلال على الشاب، وهو ممدد على الأرض.

وأفادت مواقع محلية فلسطينية باعتقال الشاب، دون ذكر سبب الاعتقال.

تغطية صحفية: "جنود الاحـ..تلال يعـ..تدون على شاب بالضرب عند حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة" pic.twitter.com/BTDCa467BI — القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 18, 2024

ارتفاع عدد المعتقلين

ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، الاثنين، إلى 8 آلاف 310 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 25 فلسطينيًا.

وقالت كانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت الأربعاء والخميس حملة اعتقالات واسعة طالت (40) مواطنًا على الأقل من الضفة، بينهم فتاتان، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة نابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، رام الله، بيت لحم، أريحا، الخليل، والقدس.

وأشارت الهيئة إلى أن إسرائيل تواصل تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.