“كارثة قادمة”.. حكومة غزة: توقف جميع آبار المياه في مدينة غزة منذ أسبوعين

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الجمعة، إن مدينة غزة تواجه كارثة بيئية جديدة تتهدد المواطنين، وتتمثل في توقف آبار المياه جميعها في المدينة بشكل كلي.

وأضافت في بيان أن التوقف حصل منذ أسبوعين بسبب نفاد كميات الوقود الشحيحة التي توفرت لبلدية غزة خلال الفترة الماضية.

وأكدت أنه في ظل عجز طواقم البلدية على تشغيل آبار المياه التي نجت من قصف الاحتلال، فإن المدينة بكاملها تعيش الآن حالة من العطش الشديد بسبب انقطاع المياه “سيما مع استمرار توقف ضخ المياه من خط (ميكروت) منذ بداية العدوان وتدمير محطة التحلية بالكامل وأكثر من 40 بئر مياه و120 ألف متر طولي من شبكات المياه بالمدينة”.

وشددت الحكومة في غزة على أن هذه الأزمة بلغت ذروتها حاليًا مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الطلب والاستهلاك.

ودعت الجهات المعنية كافة بضرورة التدخل العاجل لتوفير الوقود وإعادة تزويد المياه للفلسطينيين بشكل عاجل، وإنقاذهم من حالة العطش الشديد والأزمة الصحية والبيئة التي ستتفاقم جراء انقطاع المياه.

وطالبت المجتمع الدولي بوضع حد “لجرائم الاحتلال ضد القطاعات الخدماتية المدنية وندعوها للتحرك العاجل لإسناد البلديات وتوفير المعدات والآليات اللازمة لعملها”.

كما دعت إلى تحرك دولي قانوني جاد للتحقيق في الجرائم كافة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق البلديات والمجالس المحلية وغيرها من المؤسسات الخدماتية، واتخاذ موقف مسؤول أمام استمرار مثل هذه الجرائم.