بينهم بريطاني وأسترالي.. غارة إسرائيلية تقتل فريقا إغاثيا أجنبيا وسط غزة (فيديو)

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن الاحتلال الإسرائيلي اغتال 4 أشخاص من جنسيات مختلفة، جراء استهداف سيارة تابعة لمنظمة وورلد سنترال كيتشن “World Central Kitchen” الإغاثية، غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن الضحايا هم بريطاني وأسترالي وبولندي، ورابع لم تحدد جنسيته بعد، إضافة إلى فلسطيني.

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الغارة أسفرت عن استشهاد فلسطيني كان يعمل سائقًا لدى الفريق.

وتولت منظمة وورلد سنترال كيتشن “World Central Kitchen” تجهيز سفن مساعدات من قبرص إلى غزة، لمساعدة سكان القطاع على مواجهة المجاعة.

ويقع المقر الرئيسي للمنظمة في الولايات المتحدة، وتُعرّف نفسها بأنها تسعى للوصول إلى أماكن الكوارث، من خلال “تقديم وجبات طازجة استجابة للأزمات الإنسانية والمناخية والمجتمعية”.