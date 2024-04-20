“ضربة جوية مجهولة المصدر”.. قتيل وجرحى جراء انفجار في قاعدة عسكرية بالعراق (فيديو)

أسفر تفجير استهدف قاعدة عسكرية وسط العراق ليل الجمعة السبت عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين، وفق ما أعلن مصدر في وزارة الداخلية.

وقال مسؤول عسكري إن الانفجار استهدف قاعدة كالسو، حيث تتمركز قوات الجيش العراقي وعناصر من هيئة الحشد الشعبي تم دمجها في القوات الامنية العراقية.

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن الانفجار في القاعدة العسكرية جنوبي بغداد جاء نتيجة ضربة جوية مجهولة المصدر.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مصدر أمني عراقي قوله إن “الانفجارات الضخمة وقعت في مستودع ذخيرة في قاعدة تابعة للحشد الشعبي في بابل”.

وفي أول تعليق للحشد الشعبي، قالت إن “فريق تحقيقي وصل على الفور إلى المكان. وتسبب الانفجار بوقوع خسائر مادية وإصابات”.

وأضافت أن “إصابات وأضرار مادية جراء انفجار في مقر للحشد بقاعدة كالسو العسكرية شمالي بابل”.

ولم تعلن أي جهة حتى لحظة كتابة الخبر عن تبنيها لهذا الانفجار.