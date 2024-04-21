“بتعرف إيش 200 يوم حرب؟”.. نازحون يعانون في مخيم النخيل غربي مدينة رفح بحثا عن مصدر دخل (فيديو)

يعاني أهالي قطاع غزة جرّاء استمرار الحرب لليوم 198، حيث يشتكون من سوء الأوضاع وتجاهل العالم لهم، ويعانون للحصول على قوت يومهم.

يقول أحد أهالي القطاع “200 يوم حرب! إحنا مش عايشين (الأوضاع صعبة) من قبل الحرب، فما بالك بعد الحرب؟”، مضيفًا “الناس كلّت وتعبت وزهقت”.

وأضاف “في يوم من الأيام كنت أشوف الحرب اللي صارت في سوريا، وأشوف الأطفال في الثلج وقلبي من جوّه يتقطع، ما توقعتش ييجي علينا يوم نعيش الحياة هذه، إحنا على أصعب عايشين”.

وأشار المواطن إلى أنه اتجه لبيع الحطب، حيث يعاني الناس نقص الغاز الذي هو بالأساس سعره مرتفع، كما أنه بحاجة إلى تلبية احتياجات أطفاله.

طفلة غزاوية تقول للجزيرة مباشر إنها تضطر إلى بيع الحلوى في الأسواق لتلبية احتياجات البيت، فأبوها نازح ولا يعمل.

وقالت أخرى “بدل ما نروح نشتري، وصلنا لمرحلة إحنا صرنا نبيع”.