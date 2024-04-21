خنساء مخيم نور شمس.. أمينة غنام فقدت 4 أبناء لها برصاص الجيش الإسرائيلي (فيديو)

باتت السبعينية المحتسبة أمينة غنام حديث الشارع الفلسطيني، وأطلق عليها لقب خنساء فلسطين، بعدما فقدت 4 من أبنائها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم اثنان في العملية العسكرية الأخيرة في مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية.

ورغم كل ما عانته من فقد واستشهاد لابنائها، بدت السيدة الفلسطينية ثابتة متماسكة في منزلها الواقع في حي المنشية بالمخيم، وتقول: “الحمد لله الذي شرفني باستشهاد أربعة من أبنائي”.

أفتخر بدم أبنائي

وأشارت غنام إلى كوفية على كتفيها وقالت: “هذا دم أبنائي الذين أفتخر بهم، هذا دم الشهداء الذي نحتفظ به”.

وأوضحت أن نجلها “سليم توضأ وصلى وخرج لمنزله، فقتل برصاص قناص إسرائيلي رغم أنه لم يكن مسلحا”.

وكشفت أن السلطات الإسرائيلية لم تسمح لطواقم الإسعاف بنقله إلى المستشفى، فاستشهد في المنزل وبقي هنا حتى انسحب الجيش.

وتناقل ناشطون فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور غنام بجوار جثة نجلها سليم الذي بقي أكثر من يوم داخل المنزل.

ولاحقا أعلن عن استشهاد نجلها الثاني محمود وسط المخيم.

وتشير السيدة إلى أنها فقدت اثنين من أبنائها في 19 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بقصف إسرائيلي لموقع في المخيم بواسطة مسيرة.

وكانت العائلة قد فقدت نجلها الخامس عبد اللطيف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمرض عضال.

والدَة الشَهيد سليم غنام تودعه بثلاث كلمات

"مضلليش حدا يسليم" ،بعد أن ودعت مِن قبل أخويه عامر وأحمد في ١٩ اكتوبر الماضي.💔 مخيم نور شمس_طولكرم📍 pic.twitter.com/TzXavTeoZt — .𓂆جَلِيلَة (@_j1_8) April 19, 2024

دبابات إسرائيلية مقابل بندقية​​​​​​​

بدوره يقول والدهم فيصل غنام للأناضول: “أولادي لم يذهبوا للاحتلال ويقاتلوه، بل إن الجيش الإسرائيلي هو من اقتحم مخيمهم، وهم يدافعون عن بيوتهم وشرفهم وعرضهم”.

وأضاف: “الحمد لله على ما نحن فيه، نحن نحب الحياة، والأولاد أغلى ما نملك، ولكن عندما تهان ويدمر بيتك لا مجال سوى أن تواجه”.​​​​​​​

وعن الدمار الذي لحق بالمخيم قال “نحن لا نحب هذا الدمار، الاحتلال هو من جلبه، وهم يعتدون على كل شيء، يملكون الدبابات والطائرات والجرافات”.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، استشهاد 14 فلسطينيا خلال عملية عسكرية شنتها إسرائيل في مخيم نور شمس، من بينهم الشقيقان سليم ومحمود، ما يرفع عدد الشهداء في الضفة الغربية برصاص إسرائيلي إلى 483 منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي

وشل الإضراب مناحي الحياة في محافظات الضفة الغربية، الأحد، تضامنا مع مدينة طولكرم ومخيم نور شمس.

وجاء الإضراب استجابة لدعوات القوى والفصائل السياسية والنقابات ومؤسسات أهلية، تعبيرا عن الغضب و “حدادا على أرواح الشهداء”.

وأغلقت المؤسسات الحكومية والأهلية والمتاجر أبوابها وتوقفت حركة النقل بين المحافظات الفلسطينية.

وبالتوازي مع حربه المتواصلة على غزة منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يصعّد الجيش الإسرائيلي عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.