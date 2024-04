مئات الألمان يحتجون لوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل (فيديو)

شهدت العاصمة الألمانية برلين، السبت، مسيرة شارك فيها نحو ألفي شخص للمطالبة بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

وأقيم التجمع في ساحة بوتسدام للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، وإظهار التضامن مع فلسطين سائرين من الساحة المذكورة إلى مقر البرلمان الفيدرالي.

وأوقفت الشرطة عددًا من المحتجين مؤقتًا، بزعم ترديد متظاهرين “هتافات تحريضية ضد حق إسرائيل في الوجود”.

وخلال المسيرة، ردد المتظاهرون شعارات منها “ألمانيا تموّل وإسرائيل تقصف” و”عار عليكم” و”لا أسلحة لإسرائيل”.

وحمل متظاهرون لافتات كُتب عليها “أوقفوا دعم إسرائيل من ضرائبي” و”كيهود، ندعو إلى عدم دعم الأسلحة للإبادة الجماعية”.

Thousands participate in "No weapons for Israel" march in Berlin. pic.twitter.com/6uR1POq3an

— Quds News Network (@QudsNen) April 20, 2024