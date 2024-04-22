فلسطين

إصابة 3 مستوطنين في عملية دهس غربي مدينة القدس المحتلة (فيديو)

القدس (رويترز)
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22/4/2024-|آخر تحديث: 22/4/202410:03 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

كشفت مواقع إسرائيلية عن إصابة 3 إسرائيليين بجروح جراء تعرضهم لعملية دهس وقعت في مدينة القدس المحتلة  صباح الاثنين.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 3 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في حادثة دهس بالقدس، وإن منفذي العملية “حاولا إطلاق النار لكنهما فشلا وهربا”.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، قالت إنها تطارد شخصين يشتبه بتنفيذهما عملية دهس بالقدس الغربية في موقعين متقاربين.

كما أشار الإسعاف الإسرائيلي إلى تلقيه بلاغا عن جرحى جراء عملية دهس في القدس، مؤكدا إصابة إسرائيليين اثنين بجروح طفيفة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن الحادثة وقعت في الحي الاستيطاني المسمى “روميما”، وهو في غربي مدينة القدس.

وقال موقع “Ynet” الإسرائيلي إن منفذا العملية انسحبا من المكان، وعثر في طريقهما على سلاح من نوع “كارلو” لم يستخدماه”.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

المصدر : الجزيرة مباشر