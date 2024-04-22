إصابة 3 مستوطنين في عملية دهس غربي مدينة القدس المحتلة (فيديو)

كشفت مواقع إسرائيلية عن إصابة 3 إسرائيليين بجروح جراء تعرضهم لعملية دهس وقعت في مدينة القدس المحتلة صباح الاثنين.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 3 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في حادثة دهس بالقدس، وإن منفذي العملية “حاولا إطلاق النار لكنهما فشلا وهربا”.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، قالت إنها تطارد شخصين يشتبه بتنفيذهما عملية دهس بالقدس الغربية في موقعين متقاربين.

كما أشار الإسعاف الإسرائيلي إلى تلقيه بلاغا عن جرحى جراء عملية دهس في القدس، مؤكدا إصابة إسرائيليين اثنين بجروح طفيفة.

مصادر محلية: استنفار قوات الاحتلال غربي القدس المحتلة pic.twitter.com/nRkr2gW8lX — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 22, 2024

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن الحادثة وقعت في الحي الاستيطاني المسمى “روميما”، وهو في غربي مدينة القدس.

وقال موقع “Ynet” الإسرائيلي إن منفذا العملية انسحبا من المكان، وعثر في طريقهما على سلاح من نوع “كارلو” لم يستخدماه”.

#عاجل | تغطية صحفية: "الاشتباه بعملية دهـ..س في حي روميما في القدس المحتلة" pic.twitter.com/8OYd9njNF0 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 22, 2024

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.